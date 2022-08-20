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В горах Кабардино-Балкарии ищут четверых незарегистрированных альпинистов

Происшествия
20.08.2022 13:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-kabardino-balkarii-ishhut-chetveryh-nezaregistrirovannyh-alpinistov
В горах Кабардино-Балкарии ищут четверых незарегистрированных альпинистов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КБР

Спасателям Кабардино-Балкарии 20 августа в 8:35 поступило сообщение о том, что группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи не вышла на связь.

На высоту 3500 м, где предположительно находятся люди, выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России — шесть человек с одной единицей техники.

Откуда альпинисты приехали, пока неизвестно. При выходе на маршрут группа не зарегистрировалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2021 года пять человек погибли при восхождении на Эльбрус. Тогда, чтобы спасти группу из 19 человек, спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, были сильные осадки в виде мокрого снега.

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