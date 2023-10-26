В горах Апшеронского района потушили пожар площадью 3 га

Очередной лесной пожар в крае произошел днем 26 октября в районе слияния рек Пшеха и Туха возле хутора Горный Луч.

Там загорелась лесная подстилка. Крупное возгорание в горах Апшеронского района оперативно потушили при участии спасателей.

Лесной пожар удалось ликвидировать на площади 3 га, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

По какой причине произошло возгорание неизвестно. Информация о происшествии уточняется.

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