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В горах Апшеронского района потушили пожар площадью 3 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-apsheronskogo-rajona-potushili-pozhar-ploshhadyu-3-ga
Видео t.me/kubanspas

Очередной лесной пожар в крае произошел днем 26 октября в районе слияния рек Пшеха и Туха возле хутора Горный Луч.

Там загорелась лесная подстилка. Крупное возгорание в горах Апшеронского района оперативно потушили при участии спасателей.

Лесной пожар удалось ликвидировать на площади 3 га, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

По какой причине произошло возгорание неизвестно. Информация о происшествии уточняется.

Читайте также: крупный пожар на склоне горы Собер-Баш под Краснодаром потушили спустя сутки. Лесное возгорание в станице Убинской заметили рано утром 23 октября. Его начали тушить в 5:25, а ликвидировали к 6:00 24 октября.

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