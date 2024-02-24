В годовщину начала СВО в Туапсе пройдет памятная акция возле «Смерча журавлей»

Акция «Свеча памяти городов России» пройдет вечером 24 февраля у мемориала «Смерч журавлей» в Туапсе.

На площади возле памятника зажгут сотни свечей с именами погибших бойцов СВО, которые станут горящей фигурой в виде большого журавля. Начало — в 18:00.

В памятной акции примут участие жители и гости Туапсе, добровольцы, активная молодежь, казачество, духовенство, почетный караул.

Инициатором акции стал кузнец Денис Мильченко — он же создатель мемориала «Смерч журавлей», посвященный его погибшему брату и всем защитникам родины. Несколько месяцев до акции мастер покупал лампадки для свечей и подписывал их именами погибших бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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