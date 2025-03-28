В гипермаркете Краснодара пьяный покупатель разбил кулаком стеклянную дверь

Сигнал тревоги поступил во вневедомственную охрану Росгвардии из гипермаркета в районе Западного обхода Краснодара.

Росгвардейцы прибыли на место и установили, что пьяный посетитель несколько раз ударил кулаком по стеклянной двери служебного входа и разбил ее. Произошедшее заметил охранник и нажал тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, им оказался 39-летний местный житель. Причину своего поступка объяснить он не смог.

Нарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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