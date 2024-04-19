В ГИБДД назвали самые аварийноопасные перекрестки Краснодара

О наиболее опасных для автомобилистов участках дорог в краевой столице по итогам 2023 года рассказала начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская в эфире программы на радио «Комсомольская правда».

По ее словам, наиболее опасный перекресток в Краснодаре — Северная и Котовского. В прошлом году там произошло четыре ДТП.

К аварийноопасным перекресткам также относятся: Северная — Чкалова, Костылева — Новокузнечная, Буденного — Чкалова, а также 40-летия Победы — Достоевского. Там случилось по три ДТП.

Кроме того, наиболее аварийными улицами в городе являются: Зиповская, Солнечная, Российская и Народная, пишет «КП-Кубань».

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