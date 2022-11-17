В Геленджике журналистам показали зимние варианты отдыха на курорте

Видео канала «Кубань 24»

В экскурсионной программе необычные места Архипо-Осиповки, Кабардинки и центральной части курортного города.

Организаторы решили подтвердить слоган «Курорт круглый год». С первой точки — музея хлеба и вина — репортеров отправили в центр эногастрономического туризма.

«Геленджик богат не только морем и солнцем, но и виноградниками, продуктами виноградного производства. Вино самых разных видов — в этом центре эногастрономического туризма. Люди, которые приезжают сюда, могут не только ознакомиться с тем, как производится вино, но и попробовать его в специальном дегустационном зале», — сказал специальный корреспондент Кирилл Белоног.

Там представили новую линейку вин и 2021 года, и 2020. После экскурсии и дегустации можно прогуляться по виноградникам, где и произрастает тот винный материал, из которого потом делают вкуснейшее геленджикское вино.