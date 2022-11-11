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В Геленджике завершилось первенство России по парусному спорту в классе «Оптимист»

Спорт
11.11.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zavershilos-pervenstvo-rossii-po-parusnomu-sportu-v-klasse-optimist
Видео канала «Кубань 24»

На этих соревнованиях выступили 308 яхтсменов, из них 52 представляли Краснодарский край. Зайти в тройку призеров кубанцам не удалось.

Регата проходила преимущественно по слабому ветру, его максимальная сила — не более 12 узлов.

«Регата была проведена на грани, но проведена. Значит что-то мы можем, значит нам помогают какие-то силы, чтобы мы хотя бы в таком минимальном режиме, но выполнили план и определили победителей», — сказал главный судья регаты Вадим Механиков.

«Старт был без ветра. Сначала я шел далеко не первый, старт был очень сложный. Потом я выбирался на ветер и благодаря опыту уже шел первым», — поделился победитель первенства России по парусному спорту в классе «Оптимист» Егор Харламов.

Этот парусный праздник в Геленджике закрыл национальный сезон. Яхтсмены из других регионов продолжат тренироваться и готовиться к новым гонкам, которые запланированы на будущую весну. При этом кубанские парусники смогут еще несколько раз выйти в море в конце ноября в рамках «Черноморской регаты» в Сочи и «Ноябрьского Кубка» в Новороссийске.

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