В Геленджике завершилось первенство России по парусному спорту в классе «Оптимист»
На этих соревнованиях выступили 308 яхтсменов, из них 52 представляли Краснодарский край. Зайти в тройку призеров кубанцам не удалось.
Регата проходила преимущественно по слабому ветру, его максимальная сила — не более 12 узлов.
«Регата была проведена на грани, но проведена. Значит что-то мы можем, значит нам помогают какие-то силы, чтобы мы хотя бы в таком минимальном режиме, но выполнили план и определили победителей», — сказал главный судья регаты Вадим Механиков.
«Старт был без ветра. Сначала я шел далеко не первый, старт был очень сложный. Потом я выбирался на ветер и благодаря опыту уже шел первым», — поделился победитель первенства России по парусному спорту в классе «Оптимист» Егор Харламов.
Этот парусный праздник в Геленджике закрыл национальный сезон. Яхтсмены из других регионов продолжат тренироваться и готовиться к новым гонкам, которые запланированы на будущую весну. При этом кубанские парусники смогут еще несколько раз выйти в море в конце ноября в рамках «Черноморской регаты» в Сочи и «Ноябрьского Кубка» в Новороссийске.
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат