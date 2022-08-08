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В Геленджике за деньги от курортного сбора установили скамейки-кольца

Общество
08.08.2022 16:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-za-dengi-ot-kurortnogo-sbora-ustanovili-skamejki-koltsa
В Геленджике за деньги от курортного сбора установили скамейки-кольца
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Скамейки в форме буквы «О» расположены в начале и в конце 300-метровой набережной села Дивноморского.

Арт-объекты установили за счет средств курортного сбора. Вечером на скамейках-кольцах включается подсветка.

«Форма вполне оправдана: многие при виде новинок произносят восхищенное «Оооо!» — сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

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