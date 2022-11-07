В Геленджике стартовало первенство России по парусному спорту в классе «Оптимист»

Видео канала «Кубань 24»

Всего за титул чемпиона будут бороться около 300 человек. Возраст участников регаты — от 9 до 15 лет.

В 2022 году разыграют четыре комплекта медалей — юноши и девушки до 16 лет, младшие юноши и младшие девушки до 12 лет. «Оптимист» — самый массовый класс яхт, будущие чемпионы начинают подготовку именно с него.

Первенство в Геленджике — отчетное соревнование, которое покажет, какого уровня достигли спортсмены в этом сезоне.