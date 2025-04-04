В Геленджике школьник залез на крышу высотки и не смог с нее спуститься

Инцидент произошел в микрорайоне Северный. О случившемся заместитель главы Геленджика Янина Скорикова рассказала в своих соцсетях.

По ее словам, мальчик залез на крышу многоэтажного дома, дверь захлопнулась, и школьник не смог спуститься. Ребенок позвонил в экстренные службы. На помощь мальчику оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции.

«Хорошо, что школьник знает, куда звонить в экстренной ситуации, плохо — что оказался на крыше», — написала Скорикова в Telegram-канале.

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