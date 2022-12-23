Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Геленджике с 24 декабря закроют съезд с транспортной развязки на М-4 «Дон»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-s-24-dekabrya-zakroyut-sezd-s-transportnoj-razvyazki-na-m-4-don
В Геленджике с 24 декабря закроют съезд с транспортной развязки на М-4 «Дон»
Фото пресс-службы ГК "Автодор"

Схему движения на федеральной трассе М-4 «Дон» временно изменят до 1 февраля.

С 24 декабря для водителей закроют съезд с развязки в сторону центра Геленджика на 1513 км и примыкание к аэропорту при движении со стороны Новороссийска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Автодор».

В центр Геленджика с М-4 «Дон» со стороны Джубги можно будет проехать через разворот на 1514 км и по эстакаде на улице Луначарского. Со стороны Новороссийска проехать можно будет по старой схеме.

Временные изменения вводят для проведения реконструкции участка трассы М-4 «Дон» от 1512 до 1517 км. Для обеспечения доступа в микрорайон Северный организуют двустороннее движение на примыкании на 1514 км трассы.

Кроме того, движение от Марьиной Рощи до выезда с Северного переключат на новые полосы. Это необходимо для реконструкции старой дороги.

Водителей попросили принять во внимание временные изменения на трассе и заранее планировать свои маршруты.

Читайте также: премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 декабря дал старт движению по Северному обходу Анапы. Общая протяженность новой дороги составила 13,5 км.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях