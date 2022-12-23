В Геленджике с 24 декабря закроют съезд с транспортной развязки на М-4 «Дон»

Схему движения на федеральной трассе М-4 «Дон» временно изменят до 1 февраля.

С 24 декабря для водителей закроют съезд с развязки в сторону центра Геленджика на 1513 км и примыкание к аэропорту при движении со стороны Новороссийска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Автодор».

В центр Геленджика с М-4 «Дон» со стороны Джубги можно будет проехать через разворот на 1514 км и по эстакаде на улице Луначарского. Со стороны Новороссийска проехать можно будет по старой схеме.

Временные изменения вводят для проведения реконструкции участка трассы М-4 «Дон» от 1512 до 1517 км. Для обеспечения доступа в микрорайон Северный организуют двустороннее движение на примыкании на 1514 км трассы.

Кроме того, движение от Марьиной Рощи до выезда с Северного переключат на новые полосы. Это необходимо для реконструкции старой дороги.

Водителей попросили принять во внимание временные изменения на трассе и заранее планировать свои маршруты.

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