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В Геленджике пройдет фестиваль флайбординга

Общество
08.09.2022 19:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-projdet-festival-flajbordinga
В Геленджике пройдет фестиваль флайбординга
Кадр из видео t.me/adm_gelen

Общероссийский смотр пройдет с 29 сентября по 2 октября в акватории центрального пляжа Геленджика напротив музыкального фонтана.

Самым зрелищным станет одновременный взлет 30 спортсменов. Лучшие флайбордисты России поднимутся на высоту 12 м над морем, чтобы установить рекорд России по массовому взлету. Также в рамках фестиваля пройдут индивидуальные выступления профессиональных райдеров на ховербордах и джетпаках.

Полетать на реактивной доске смогут все желающие. На фестивале будет работать открытая школа флайбординга. Уроки новичкам дадут опытные инструкторы, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Читайте также: в прошлом году в Геленджике фестиваль флайборда собрал 60 сильнейших спортсменов России.

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