В Геленджике пройдет фестиваль флайбординга

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Общероссийский смотр пройдет с 29 сентября по 2 октября в акватории центрального пляжа Геленджика напротив музыкального фонтана.

Самым зрелищным станет одновременный взлет 30 спортсменов. Лучшие флайбордисты России поднимутся на высоту 12 м над морем, чтобы установить рекорд России по массовому взлету. Также в рамках фестиваля пройдут индивидуальные выступления профессиональных райдеров на ховербордах и джетпаках.

Полетать на реактивной доске смогут все желающие. На фестивале будет работать открытая школа флайбординга. Уроки новичкам дадут опытные инструкторы, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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