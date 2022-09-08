В Геленджике пройдет фестиваль флайбординга
Общество
08.09.2022 19:23
Общероссийский смотр пройдет с 29 сентября по 2 октября в акватории центрального пляжа Геленджика напротив музыкального фонтана.
Самым зрелищным станет одновременный взлет 30 спортсменов. Лучшие флайбордисты России поднимутся на высоту 12 м над морем, чтобы установить рекорд России по массовому взлету. Также в рамках фестиваля пройдут индивидуальные выступления профессиональных райдеров на ховербордах и джетпаках.
Полетать на реактивной доске смогут все желающие. На фестивале будет работать открытая школа флайбординга. Уроки новичкам дадут опытные инструкторы, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Читайте также: в прошлом году в Геленджике фестиваль флайборда собрал 60 сильнейших спортсменов России.
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