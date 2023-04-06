В Геленджике планируют построить колумбарий в районе села Марьина Роща
По данным МЦУ Геленджика, жители города-курорта в социальных сетях выражают беспокойство из-за строительства колумбария.
По данным городского управления архитектуры и градостроительства, вопрос о строительстве колумбария был рассмотрен в рамках проведения работ по корректировке генерального плана в соответствии с действующими нормами СанПиН.
«Генпланом выделены территории для размещения новых кладбищ во всех сельских округах в зонах специального назначения. Для Геленджика предлагается выделить новый участок для кладбища рядом с существующим — в районе села Марьина Роща. Там же предлагается выделить территорию для колумбария, где будут производиться захоронения урн с прахом после кремации», — сообщает Telegram-канал МЦУ Геленджик.
В ведомстве отметили, что формирование земельного участка для строительства колумбария возможно после учета нескольких факторов: санитарно-эпидемиологической оценки территории, категории земли и образуемой от колумбария санитарно-защитной зоны.
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