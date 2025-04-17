В Геленджике перенесли открытие первого в мире винного города «Белый мыс»

Первый в России и мире винный город «Белый мыс» откроют целиком в конце 2025 года.

По словам руководителя проекта Дмитрия Левицкого, запускать город планировали поэтапно, однако затем от этой идеи отказались.

«Хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в «прихожую», когда остальной дом еще строится, пусть даже это «вау-прихожая», — сказал Левицкий в интервью РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам руководителя проекта, посетители винного комплекса смогут погрузиться в культуру потребления вина и получат много новых впечатлений.

Помимо винотеки, гостей «Белого мыса» будут ждать винная лаборатория, рестораны, школа сомелье, интерактивный музей вина Льва Голицына и другие объекты. Также здесь будут проходить различные развлекательные мероприятия, в том числе фестивали, дегустации, выставки и концерты.

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