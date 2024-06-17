В Геленджике отметили юбилей старейшего курорта — «Приморье»

Один из старейших курортов Геленджика отметил 95 лет. Речь идет о «Приморье». Его история началась в 1929 году после того, как купеческую усадьбу переоборудовали в небольшой дом отдыха.

В 1933-м здание перепрофилировали в санаторий имени Калинина, куда на оздоровление приезжали люди из разных уголков СССР.

Санаторий выстоял в Великую Отечественную войну: тогда на его территории был прифронтовой госпиталь, а с 1950-х по 2000-е — здравница и пансионат с лечением.

Ради юбилея курорта на его территории организовали вечеринку с живой музыкой и фуршетом.

«Сегодня на территории организовали и интерактивную зону. На мольбертах — архивные фото Геленджика разных годов, а здесь гости курорта могут отправить «Привет» с Черного моря в любой уголок страны», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

За свою богатую историю курорт пережил многочисленные изменения. Продолжаются они и сейчас.

«В прошлом году у нас прошла реновация SPA-центра, территории SPA. Мы практически заканчиваем реновацию всех корпусов «четыре звезды». На следующий год мы планируем открытие резиденции «Приморье». Это будет огромный комплекс, который также войдет в состав нашего курорта», — делится генеральный менеджер курорта «Приморье» Сайора Рузиева.

«Приморье» находится в центре Геленджика в окружении старинного реликтового парка на первой береговой линии. На его территории находятся комплекс бассейнов с морской водой, рестораны и бары, закрытый пляж, клиника восстановительной медицины «Ланцет». Все это позволяет курорту быть всесезонным и оставаться современным спустя года.