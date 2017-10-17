В Геленджике откроют греческий культурный центр

Центр будет функционировать при Геленджикском обществе греков. В здании есть просторные холлы, кабинеты, конференц-зал, которые оформлены в едином стиле с использованием греческих орнаментов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Выставочный зал греческой культуры состоит из трех отделов, каждый из которых отражает определенную тематику. Посетители культурного центра смогут увидеть бюсты великих личностей греческого происхождения, оказавших влияние на развитие культуры, науки, образования, а также картины, отражающие значимые события Древней Греции, эксклюзивные экземпляры Библии и Евангелие, иконы, предметы быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты.

Планируется, что на базе культурного центра будут проходить тематические лекции, конкурсы, викторины, выставки, круглые столы, просмотры мультфильмов и документальных, художественных и познавательных кинолент об истории Греции.