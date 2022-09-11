В Геленджике на участке в Кабардинке избирателей встречали народными песнями

Видео канала «Кубань 24»

Инициатива Центризбиркома России — начинать день голосования с гимна — вылилась в общероссийский флешмоб.

В нем приняли участие избирательные комиссии 22 регионов, солисты Мариинского театра, «Бурановские бабушки», детские и фольклорные коллективы. Получился единый и слаженный хор, в котором были и представители Краснодарского края.

Все артисты исполняли гимн страны на избирательных участках своих регионов.

Под музыку голосовали и жители Геленджика. Один из избирательных участков открыт на базе местного Дома культуры. Его яркий коллектив устроил по этому случаю настоящий праздник. Выступали юные барабанщицы и исполнители народных песен.