В Геленджике на участке в Кабардинке избирателей встречали народными песнями
Общество
11.09.2022 18:01
Инициатива Центризбиркома России — начинать день голосования с гимна — вылилась в общероссийский флешмоб.
В нем приняли участие избирательные комиссии 22 регионов, солисты Мариинского театра, «Бурановские бабушки», детские и фольклорные коллективы. Получился единый и слаженный хор, в котором были и представители Краснодарского края.
Все артисты исполняли гимн страны на избирательных участках своих регионов.
Под музыку голосовали и жители Геленджика. Один из избирательных участков открыт на базе местного Дома культуры. Его яркий коллектив устроил по этому случаю настоящий праздник. Выступали юные барабанщицы и исполнители народных песен.
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