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В Геленджике на участке в Кабардинке избирателей встречали народными песнями

Общество
11.09.2022 18:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-na-uchastke-v-kabardinke-izbiratelej-vstrechali-narodnymi-pesnyami
Видео канала «Кубань 24»

Инициатива Центризбиркома России — начинать день голосования с гимна — вылилась в общероссийский флешмоб.

В нем приняли участие избирательные комиссии 22 регионов, солисты Мариинского театра, «Бурановские бабушки», детские и фольклорные коллективы. Получился единый и слаженный хор, в котором были и представители Краснодарского края.

Все артисты исполняли гимн страны на избирательных участках своих регионов.

Под музыку голосовали и жители Геленджика. Один из избирательных участков открыт на базе местного Дома культуры. Его яркий коллектив устроил по этому случаю настоящий праздник. Выступали юные барабанщицы и исполнители народных песен.

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