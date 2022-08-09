В Геленджике на месте скейт-парка построят многофункциональную спортплощадку
Общество
09.08.2022 20:05
Речь идет о скейт-парке, расположенном на улице Толстого. Его территория уже давно не используется по назначению.
По словам местных жителей, там мусорят молодые люди. Регулярные субботники и установка видеокамер не помогли избавиться от стихийной свалки в центре курорта.
«Решили создать здесь многофункциональную спортивную площадку. Проектом предусмотрено размещение открытого ринга для боксеров, зон для единоборств и фитнеса, столов для настольного тенниса и шахмат, воркаут-комплекса, беговой дорожки, запланированы места для зрителей», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Он отметил, что площадка такого уровня станет первой для города. Отдельные зоны спортивной площадки накроют навесом.
Читайте также: в Геленджике открыли современную спортивную площадку с четырьмя зонами.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка
ТОП 5 НОВОСТЕЙ