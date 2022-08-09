В Геленджике на месте скейт-парка построят многофункциональную спортплощадку

Фото t.me/BogodistovAA

Речь идет о скейт-парке, расположенном на улице Толстого. Его территория уже давно не используется по назначению.

По словам местных жителей, там мусорят молодые люди. Регулярные субботники и установка видеокамер не помогли избавиться от стихийной свалки в центре курорта.

«Решили создать здесь многофункциональную спортивную площадку. Проектом предусмотрено размещение открытого ринга для боксеров, зон для единоборств и фитнеса, столов для настольного тенниса и шахмат, воркаут-комплекса, беговой дорожки, запланированы места для зрителей», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он отметил, что площадка такого уровня станет первой для города. Отдельные зоны спортивной площадки накроют навесом.

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