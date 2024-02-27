В Геленджике из горящей многоэтажки эвакуировали 60 человек

Пожар произошел 27 февраля около 12:15 на улице Маяковского города-курорта.

Прибывшие на место пожарные установили, что загорелась квартира на 8 этаже. Из здания эвакуировали 60 человек из них 10 — дети. Спасли 4 человека, их здоровью ничего не угрожает.

В 13:15 пожар полностью потушили. На месте работали 4 человека и одна единица техники, сообщает МЦУ Геленджика.

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