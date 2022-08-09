В Геленджике ищут родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны
Члены поискового отряда МУ «Мемориал» нашли смертный медальон Ивана Федоровича Мирошникова 1902 года рождения.
Красноармеец погиб 3 сентября 1942 года в районе поселка Горная поляна в Сталинградской области. Останки солдата захоронили 29 июля 2008 года на Россошинском военно-мемориальном кладбище.
Вместе с останками нашли смертный медальон, в котором были указаны члены семьи. В их числе значится Екатерина Ивановна Шестакова, которая жила на улице Красногвардейской, 10 в Геленджике.
Местные власти навестили живущих по этому адресу людей. Владельцы дома и соседи живут здесь с 70-80-х годов. Они ничего не слышали об Иване Мирошникове и Екатерине Шестаковой, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.
Жителей Геленджика, которым что-то известно о родственниках Ивана Мирошникова, просят сообщить об этом по телефону 8 (928) 660-86-61.
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