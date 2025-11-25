В Геленджике автомобиль сбросили со второго этажа парковки на съемках сериала

В Геленджике в ноябре проходят съемки девятого сезона сериала «Ищейка». Ради эффектной сцены каскадеры выполнили трюк в городской инфраструктуре.

Автомобиль упал со второго этажа парковки на улице Октябрьской. На кадрах, которые разместили в Telegram, можно увидеть, как машина перед ударом о землю переворачивается в воздухе и падает на крышу.

«Уважаемые жители и гости курорта, без паники! ЧП с участием автомобиля на улице Октябрьской запланировано и выполнено профессионалами», — пояснила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

Она уточнила, что трюк выполнили с участием каскадеров. Никто не пострадал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», съемки очередного сезона сериала «Ищейка» начались в Геленджике в октябре. Природа и архитектура региона идеально вписываются в рамки приключенческого детектива, пояснили в администрации города.

