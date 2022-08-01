В Геленджике 14 зданий включили в реестр памятников истории и культуры

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Внесенные в государственный реестр здания были построены в конце XIX — начале XX веков.

«Своеобразие и архитектурный облик Геленджика формируют исторические здания. Включение еще 14 таких объектов в реестр памятников обеспечит дальнейшее сохранение застройки», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

В реестр памятников истории и культуры внесли православные храмы в честь Преображения Господня, в честь Святого Михаила Черниговского — построен в 1913 году на Тонком мысу, а также в честь Николая Чудотворца — построен в 1906 году в Архипо-Осиповке.

Кроме того, в реестр внесли винодельню помещицы Фирсов с подвалом на 5 тыс. декалитров вина, Дом Советов и дачу генерала Вишневецкого.

Также в реестр исторических памятников добавили башню Дообского маяка — построена в 1879 году в Кабардинке, а также створный маяк, возведенный в 1906 году в центре береговой полосы Геленджикской бухты по проекту архитектора из Франции — Франсуа Жозефа Тонде.

Такую работу проводят для сохранения исторического облика городов и станиц Кубани. Соответствующую задачу поставил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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