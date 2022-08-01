Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике 14 зданий включили в реестр памятников истории и культуры

Культура
01.08.2022 17:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-14-zdanij-vklyuchili-v-reestr-pamyatnikov-istorii-i-kultury
В Геленджике 14 зданий включили в реестр памятников истории и культуры
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Внесенные в государственный реестр здания были построены в конце XIX — начале XX веков.

«Своеобразие и архитектурный облик Геленджика формируют исторические здания. Включение еще 14 таких объектов в реестр памятников обеспечит дальнейшее сохранение застройки», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

В реестр памятников истории и культуры внесли православные храмы в честь Преображения Господня, в честь Святого Михаила Черниговского — построен в 1913 году на Тонком мысу, а также в честь Николая Чудотворца — построен в 1906 году в Архипо-Осиповке.

Кроме того, в реестр внесли винодельню помещицы Фирсов с подвалом на 5 тыс. декалитров вина, Дом Советов и дачу генерала Вишневецкого.

Также в реестр исторических памятников добавили башню Дообского маяка — построена в 1879 году в Кабардинке, а также створный маяк, возведенный в 1906 году в центре береговой полосы Геленджикской бухты по проекту архитектора из Франции — Франсуа Жозефа Тонде.

Такую работу проводят для сохранения исторического облика городов и станиц Кубани. Соответствующую задачу поставил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи санаторию «Кудепста» присвоили статус памятника регионального значения.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Новокубанском районе «Лада» врезалась в дерево, три человека погибли
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. На ярмарках в Краснодаре набор для борща дешевле на 30%, чем в среднем по России
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре маленький ребенок оперся на москитную сетку и погиб, выпав из окна
В Краснодаре маленький ребенок оперся на москитную сетку и погиб, выпав из окна
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек
В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня
В Тимашевском районе устраняют последствия сильного ливня
Прямой эфир
Мы в соцсетях