В ГД рекомендуют лишить неприкосновенности депутата от Кубани Вороновского

Соответствующее решение комиссия Госдумы по мандатным вопросам приняла единогласно 10 ноября.

Комиссия Государственной думы рекомендует депутатам дать согласие на представление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. Об этом заявил председатель комиссии Отари Аршба.

«Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю, и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности», — цитирует председателя комиссии ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», представление о лишении неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского поступило 31 октября в Госдуму. Об этом попросил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. Председатель ГД Вячеслав Володин направил представление в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам. Также документ отдали для ознакомления всех депутатов.

Анатолий Вороновский сообщил, что о внимании со стороны Генпрокуратуры узнал из публикации на сайте Госдумы. Он заявил, что виноватым себя ни в чем не чувствует и не понимает, в чем дело. По его словам, каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных им в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было

