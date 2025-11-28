В ГД предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки ЦБ РФ

Изменения предлагается внести в федеральный закон « О потребительском кредите (займе)».

Авторы инициативы — депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким. Законопроект предлагает обязать кредитные организации снижать процентную ставку по действующим договорам потребительских кредитов или займов пропорционально снижению ключевой ставки ЦБ РФ.

Как отметил Слуцкий, сейчас в России кредиты выплачивают 50 млн человек — это более одной трети населения страны. Из них три и более кредитов сразу оплачивают около 13 млн человек, а средний долг одного россиянина с учетом просрочек составляет 185 тыс. рублей при доходе в 58 тыс. рублей.

«Финансовый парадокс: Центральный банк снижает процент, а ставки для людей остаются на уровне кризисных годов. Так, текущее снижение с 21% до 16,5% никак не отразилось на долговых платежах. Понятно, что банкам это выгодно, но, учитывая сверхприбыль сектора, достигающую миллиардных значений, заботится нужно не об их интересах, а о бюджетах простых российских семей», — подчеркнул депутат.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что снижение процентов планируется осуществлять в беззаявительном порядке, в установленные сроки. Документ направили на заключение в Правительство РФ 28 ноября, сообщает РИА «Новости».

