В финале конкурса «Это у нас семейное» 9 семей из Краснодарского края

5 – 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» состоится финал самого народного конкурса «Это у нас семейное». В финале проходящего в Год семьи конкурса примут участие 300 семейных команд со всей страны.

В их числе и 9 семейных союзов, вышедших в финал из Краснодарского края. Это семьи:

Калугиных, Краснодымских из станицы Вознесенской Лабинского района,

Наконечных, Шолоховых из поселка Кубань Гулькевичского района,

Заплаткиных, Шпилько из поселка Белая Глина,

Большаковых из Анапы,

Безруковых, Самойленко из Белореченска,

Демяненко, Карпенко из Усть-Лабинска,

Медведевых, Чужиновых, Широковых из Краснодара,

Кожушко, Плюшкиных из Краснодара,

Вербицких, Лобжанидзе из Краснодара.

Кубанские семьи — конкурсанты настроены на серьезную борьбу:

– Мы очень старались, время на оценочных мероприятиях пролетало незаметно. Весь день прошел на одном дыхании. Теперь надеемся победить в финале, очень его ждем, – поделились конкурсанты из команды Наконечных, Шолоховых.

Приемная семья Алевтины и Василия Демяненко из Усть-Лабинска отличилась тем, что в конкурсе участвовала их бабушка, которой уже 86 лет. Она – самый возрастной финалист проекта. Об этой семье ранее рассказывал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани

К участию в финале приглашены более 2 тыс. человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России. Финалисты, это те, кто признаны лучшими по итогам полуфиналов, прошедших во всех федеральных округах.

В течение двух оценочных дней семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля.

Среди финалистов конкурса «Это у нас семейное» есть профессиональные династии – педагоги, атомщики, военнослужащие, строители, медицинские работники; многодетные семьи, а также семьи, отношения в которых проверены десятилетиями. И все потому, что в нескольких командах представители старшего поколения находятся в браке 50, 60 и даже 70 лет.

О запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года.

Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в нем подали заявки 587 тыс. 250 человек из 102 тыс. 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

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