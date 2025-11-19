В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 8 семей Кубани

В 2025 году конкурс провели в рамках национального проекта «Семья».

Окружные полуфиналы для участников второго сезона завершились в Ростове-на-Дону. В конкурсе приняли участие семьи из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из регионов Донбасса и Новороссии.

От ЮФО в финал народного проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли 22 семьи, среди которых 8 — из Краснодарского края.

В финале конкурса Кубань представят семьи Беляевых и Дроновых из Сочи, Аксентьевых и Окуневых из Тимашевского района, Концевых и Ермолаевых их Абинска и Геленджика, Краснодымских из Лабинского района, Онзуль и Алиферовых из Краснодара, Самарцевых и Богомоловых из Сириуса, Чернышовых, Волковых и Самусенко из Кавказского района, а также Шолоховых и Наконечных из Гулькевичского района.

Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» оставили заявки 196 тыс. 576 семей из 89 регионов совместно с родственниками из 82 стран.

Финал конкурса пройдет в Москве 8 июля — в День семьи, любви и верности. Победители получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а финалисты — семейные путешествия, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Читайте также: супруги из Армавира стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Подпишись, здесь всегда интересно.