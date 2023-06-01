В филиале фонда «Защитники Отечества» в Краснодаре провели праздник для детей участников СВО

Открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Краснодаре совпало со Днем защиты детей. Праздничные мероприятия 1 июня фонд организовал совместно с комитетом семей воинов Отечества.

В рамках патриотической акции «Наши герои» и в честь Дня защиты детей провели выставку детских рисунков. В свих работах юные художники изобразили своих отцов, старших братьев и матерей. Кроме того, они представили картины, посвященные родной природе.

Также дети приняли участие в акции «Привет с фронта!» — подготовили письма и открытки для участников СВО и посмотрели ответные видеообращения.

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, такие мероприятия помогают ветеранам СВО и их семьям чувствовать поддержку и внимание общества.

«Мы едины в том, что каждый должен быть окружен заботой, а в обществе должно формироваться чувство гордости за тех людей, которые защищали и сегодня защищают Россию. Такие мероприятия позволяют дарить бойцам и их семьям неподдельные эмоции и делать так, чтобы никто не чувствовал себя забытым», — сказала Цивилева.

Глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова отметила, что обратная связь очень важна для участников и ветеранов СВО и членов их семей. Она подчеркнула, что необходим не формальный подход, а возможность приехать, поддержать и лично выяснить, какая необходима помощь.

Руководитель филиала фонда в Краснодарском крае Александр Старовойтов сообщил, что 1 июня филиал фонда принял первых подопечных.

«Первый рабочий день фонда совпал с Днем защиты детей. Помимо содействия в получении медицинской и социальной реабилитации ветеранов, психологической помощи одной из главных задач фонда является организация общественных проектов. Такие мероприятия позволяют нам общаться с ветеранами и их семьями напрямую», — цитирует Старовойтова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задача фонда — обеспечить участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей, всестороннюю поддержку. Предоставить в полном объеме медицинскую, социальную, психологическую и другую помощь.