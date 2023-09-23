В фестивале «Горгиппийские игры» в Анапе принимают участие более 250 спортсменов

Церемония открытия спортивного фестиваля состоялась 22 сентября. В ней принял участие мэр Анапы Василий Швец.

Фестиваль открылся театрализованным представлением на территории археологического музея «Горгиппия». Огонь «Горгиппийских игр» зажгла чемпионка мира по самбо, анапчанка Валерия Нижегородова.

«Я благодарен спортсменам, которые приехали к нам из городов, когда-то входивших в состав Боспорского царства. На нашей земле мы чтим традиции, помним историю и в дань уважения древней Горгиппии проводим эти соревнования», — сказал во время церемонии открытия фестиваля Василий Швец.

«Горгиппийские игры» проходят уже во второй раз. В них участвуют более 250 спортсменов из 15 городов. Соревнования завершатся 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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