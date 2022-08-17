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В Ейском районе ввели режим повышенной готовности

Общество
17.08.2022 15:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-vveli-rezhim-povyshennoj-gotovnosti
В Ейском районе ввели режим повышенной готовности
Фото wikimedia.org

Режим повышенной готовности будет введен в муниципалитете 17 августа в 18:00.

Постановление о введении режима «Повышенная готовность» в Ейском районе было подписано накануне — 16 августа. В документе говорится о том, что за последние дни увеличилось количество экстренных предупреждений от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий, сильной жарой и высокой пожароопасностью 4-го класса.

«Так, из семи полученных за неделю экстренных предупреждений четыре получено за последние трое суток. В целях своевременного реагирования на угрозу или возникновение ЧС, вызванных ухудшением погодных условий, ввести с 18:00 часов 17 августа режим функционирования «Повышенная готовность». Установить местный уровень реагирования на угрозу чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте документа.

Режим вводится для органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ейского района.

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