В Ейском районе 11 января пройдут учения со стрельбами

Учения проведут 11 января на полигоне в районе села Воронцовки

По данным местных властей, в течение дня здесь будут проходит тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации.

На время учений будет запрещен проход на территорию. Жителей просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.

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