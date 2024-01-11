В Ейском районе 11 января пройдут учения со стрельбами
Происшествия
11.01.2024 10:15
Учения проведут 11 января на полигоне в районе села Воронцовки
По данным местных властей, в течение дня здесь будут проходит тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации.
На время учений будет запрещен проход на территорию. Жителей просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.
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