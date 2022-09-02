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В Ейском казачьем кадетском корпусе появился класс криминалистики

Общество
02.09.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-kazachem-kadetskom-korpuse-poyavilsya-klass-kriminalistiki
Видео канала «Кубань 24»

На открытие в образовательное учреждение приехали руководитель краевого управления Следственного комитета России Андрей Маслов и атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда.

Мероприятие началось с торжественной линейки на строевом плацу корпуса.

«Здесь закладывается очень важный принцип — честь, совесть, любовь к Отечеству, готовность встать на его защиту, верность вере предков. Неприятие подлости, коварства, трусости и предательства вот здесь закладывается. Ребята, которые выходят из стен этого корпуса, уже понимают где черное, а где белое», — сказал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Далее руководитель регионального управления СК России Андрей Маслов и директор казачьего корпуса подписали документ об открытии профильного класса.

«Будем сотрудничать, воспитывать молодежь, обучать хорошим правильным дисциплинам криминалистики. Думаю, что ребятам будет интересно», — сообщил Андрей Маслов.

Андрей Маслов пообщался с кадетами на открытом уроке и подарил им следственный портфель. В нем собрано все необходимое для работы криминалистов на месте происшествия.

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