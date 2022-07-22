В Ейске открылась выставка картин, созданных из природных материалов

Видео канала «Кубань 24»

Вода из пуха, ели из мха, платье из лепестков и пена из волокон мандарина. Флористы создают полотна из листьев, трав, кожуры банана и другого природного материала.

Общую тему работ отражает название экспозиции — «Магия воды». Свои картины представили 49 мастеров и любителей из 19 городов России и Луганской народной республики.

«Создать такое великолепие. Очень тонко и ярко. Я не могу понять, как они умудряются сохранить яркость этих красок», — рассказала жительница Ейска Елена Глушкова.

Также внимание зрителей привлекает стенд с детскими работами. Выставка продлится до 26 июля. Каждый посетитель сможет проголосовать за понравившуюся картину и поучаствовать в мастер-классе.

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