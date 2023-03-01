В Ейске «невнимательный» капитан забыл внести в декларацию запчасти для теплохода

На Ейском таможенном посту в ходе досмотра судна, прибывшего из турецкого порта Текирдаг, выявили незадекларированные запчасти для теплохода.

Перевозчик не внес в декларацию 516 запчастей. В их числе подшипники скольжения, втулки, насосы, датчики скорости, ремкоплект автоматики и электромагнитные клапаны.

Капитан объяснил, что эти запчасти не были заявлены в декларации по его невнимательности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

В отношении судоходной компании возбудили административное дело. Незадекларированные запчасти изъяли.

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