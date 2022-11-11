В Ейске из поврежденного от крушения Су-34 дома началось отселение жильцов

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Власти района составили новый график посещения квартир, куда разрешен доступ. Хозяева смогут забрать свои вещи, в том числе крупногабаритную мебель и бытовую технику.

Безопасность обеспечивают спасатели и полиция, также помощь оказывают волонтеры.

«Забрать холодильник, стиралку, кухню, диваны. Соленья надо вынести. В 75 лет как вы думаете, как дальше жить? Дождусь я эту квартиру?», — сказала жилец поврежденного дома Надежда Баксарина.

Ранее, по заключению экспертной комиссии, было решено снести четыре подъезда пострадавшего дома. На время демонтажа в целях безопасности закроют ближайший детский сад, места малышам предоставят в других учебных заведениях. Кроме того, жителей пятого подъезда просят примерно на месяц покинуть квартиры. Строители планируют зайти на объект 22 ноября.

«Генподрядная организация уже определена. Данная организация у нас является государственной. Это региональная строительная компания Краснодарского края», — сообщил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.

Стоимость восстановления дома предварительно составляет 750 млн рублей. Работы будут финансироваться из резервного фонда региона.