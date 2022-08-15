Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Ейске достроили свиноводческий центр почти за 1,5 млрд рублей

Экономика
15.08.2022 21:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-dostroili-svinovodcheskij-tsentr-pochti-za-1-5-mlrd-rublej
В Ейске достроили свиноводческий центр почти за 1,5 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Свиноводческий селекционно-генетический центр уже полностью ввели в эксплуатацию. Завершено строительство второй и третьей очереди.

Предприятие занимает 27 га. Всего там 11 корпусов для разведения животных. Производственная мощность центра — 40 тыс. голов свиней разных пород. Соглашение о реализации инвестпроекта заключили в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Стоимость составила 1,43 млрд рублей.

По словам руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василия Воробьева, инвестору была оказана поддержка в подборе дополнительных источников финансирования, также был организован съезд с трассы к строящимся объектам.

Свиноводство в Краснодарском крае развивается высокими темпами. Поголовье свиней сегодня составляет почти 679 тыс. голов. Современные животноводческие предприятия есть также в Тихорецком, Гулькевичском, Калининском и Белоглинском районах.

В 2022 году на Кубани реализуют порядка 100 инвестпроектов на сумму свыше 70 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае выставили на торги 214 свиноматок банкротящегося ООО «Дары Кубани».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях