В Ейске достроили свиноводческий центр почти за 1,5 млрд рублей
Свиноводческий селекционно-генетический центр уже полностью ввели в эксплуатацию. Завершено строительство второй и третьей очереди.
Предприятие занимает 27 га. Всего там 11 корпусов для разведения животных. Производственная мощность центра — 40 тыс. голов свиней разных пород. Соглашение о реализации инвестпроекта заключили в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Стоимость составила 1,43 млрд рублей.
По словам руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василия Воробьева, инвестору была оказана поддержка в подборе дополнительных источников финансирования, также был организован съезд с трассы к строящимся объектам.
Свиноводство в Краснодарском крае развивается высокими темпами. Поголовье свиней сегодня составляет почти 679 тыс. голов. Современные животноводческие предприятия есть также в Тихорецком, Гулькевичском, Калининском и Белоглинском районах.
В 2022 году на Кубани реализуют порядка 100 инвестпроектов на сумму свыше 70 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае выставили на торги 214 свиноматок банкротящегося ООО «Дары Кубани».
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки