В Ейске достроили свиноводческий центр почти за 1,5 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Свиноводческий селекционно-генетический центр уже полностью ввели в эксплуатацию. Завершено строительство второй и третьей очереди.

Предприятие занимает 27 га. Всего там 11 корпусов для разведения животных. Производственная мощность центра — 40 тыс. голов свиней разных пород. Соглашение о реализации инвестпроекта заключили в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Стоимость составила 1,43 млрд рублей.

По словам руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василия Воробьева, инвестору была оказана поддержка в подборе дополнительных источников финансирования, также был организован съезд с трассы к строящимся объектам.