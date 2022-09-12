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В «Единой России» подвели предварительные итоги избирательных кампаний

Политика
12.09.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-edinoj-rossii-podveli-predvaritelnye-itogi-izbiratelnyh-kampanij
Видео канала «Кубань 24»

Председатель партии Дмитрий Медведев вышел на видеосвязь с региональными штабами и обсудил предварительные итоги выборов.

Предварительные данные показали хорошую явку и большое доверие избирателей. На Кубани это объясняют большим количеством проведенных благотворительных акций.

«Самой лучшей формой агитации оказались не слова, не встречи, а практические дела — то, что мы направляем гуманитарную помощь на Украину и оказываем поддержку нашим военнослужащим. Это больше всего работало. Мы более 800 т груза отправили на Украину, и это люди видят и знают», — сказал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» активно включилась в кампанию по оказанию помощи пострадавшим от действий киевского режима.

«Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, они в ходе этой операции будут достигнуты. И та поддержка, которую получила наша партия в ходе этих выборов, является лучшей гарантией того, что все сделаем так, как необходимо», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Итоги выборов подводят сейчас и другие партии. Скоро станут известны окончательные результаты избирательных кампаний.

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