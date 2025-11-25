В ЕДДС Краснодара рассказали, где 26 ноября планово отключат свет и воду

В среду в краевой столице проведут плановые работы на сетях электро- и водоснабжения.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

Аграрная, 20-34;

Адыгейский 1-й переулок, 1-3;

Аляскинская, 17-33, 26-36;

Артиллерийская, 158-172, 176-218, 207-227, 229-243, 245-245, 247-247;

Аэропортовская, 37;

Аэропортовский проезд, 57/1;

Бабушкина, 122;

Брюсова, 26-38, 35-67, 40-44, 46-50, 54-84, 69-73, 74-88, 75-85, 80, 103-105, 107-107, 111-145;

Брюсова проезд, 1-13, 4-12;

Буденного, 462, 377-381, 458-488;

Витебская, 82-82, 85-97, 99-103;

Власова, 174-188, 190-190, 192-210, 201-217, 212-212, 219-219, 221-233;

Володарского, 30, 7-11, 12-32;

Воровского, 79, 45-85, 78-108;

Воронежская, 41/2, 43, 47, 57, 57/1, 96-100, 101-101, 102-102, 102-114, 116, 120-160, 120/1, 122, 150, 162-182, 184;

Геодезическая, 11-23, 12-18, 25-31, 28, 30-36, 33-41, 43-43, 45-47, 49-53;

Гимназическая, 61;

Гоголя, 53, 56/1, 59, 59-63, 61, 61/4, 63, 64;

Горячеключевская, 13;

Димитрова, 2;

.Длинная, 318-354, 363-393;

Домбайская, 31, 17-39, 35-39, 47-51;

Западно-Кругликовская, 1-13, 2-2, 2-14, 16-16, 17-31, 22-32;

Ивановская, 12-18;

Кавказская, 50;

Калинина, 2-56, 56/1, 58/1, 58/6;

Карасунская Набережная, 239-267;

Ким, 54, 56/1, 54-66, 61-81;

Кирпичная, 10, 12/1, 14;

Кишиневская, 5;

Кожевенная, 71;

Кореновский 4-й проезд, 1-13;

Котляревского Атамана, 212;

Коцуры Степана, 17-29, 18-30;

Красная, 1, 2-10, 3, 5, 7, 11,12, 41, 43, 45, 55, 57;

Красных Партизан, 1/4;

Кропоткина, 1-9, 2-40, 31-39, 90-90;

Крупской, 135;

Крылатая, 18;

Кубанская, 1-9, 2-10;

Леваневского, 191, 184-184;

Лучезарная, 12-36, 15-33, 25-25, 26-26, 27-30, 34-44, 46-48, 50-52;

Мариупольская, 5, 1-1, 5-11, 20-34, 21-37;

Мищенко Генерала, 17-29, 18-30;

Мурманская, 1-9, 1-20, 13-29, 18-34;

Николаева Атамана, 57;

Новокузнечная, 63/1, 50-50, 63-63;

Обрывная, 1-51, 2-16, 22/3, 53-109, 111-121, 123, 125-131, 129, 131, 132-132, 133, 133/б, 135, 136;

Обрывной 4-й проезд, 22-36, 39-39;

Обрывной, 5-й пр. 1-25, 2-26, 22-36, 27-39, 52-64, 53-63, 62-100, 63-99;

Окружная, 17-21;

Оренбургская, 11-11, 15-37, 25-25, 31-35, 43-47, 49-51;

Первомайская 1-я, 37;

Петровский переулок, 2-20, 5-23, 22-26, 53-71, 54-76;

Платиновая, 50-62;

Подорожная, 1-19, 2-16;

Понтийская, 1-1, 1-15, 15-31;

Приазовская, 1-33, 2-34;

Промышленная, 21/2, 13-13, 18-28, 19-19;

Профсоюзная, 1-11, 2-12, 7-13, 10-14, 20-20;

Рашпилевская, 57, 57/1, 61;

Ришельевская, 79-85;

Рождественская Набережная, 35;

Рылеева, 117-123, 152-190, 200-232;

Рязанская, 1-7, 1-9, 2-26, 9-9, 11-11;

Северная, 315, 193-195;

Североморская, 1-13, 1-20, 2-2, 2-14, 15-33, 18-32;

Семигорская, 10-24, 40-44, 46-54;

.Союзная, 2-44;

Степная, 1-17, 22-22;

Таежная, 1-1, 5-9;

Титаровская, 29-47;

Тихорецкая, 24, 26;

Триумфальная, 23-23, 32-32;

Ушакова, 15;

Уссурийская, 16-24;

Фабричная, 2, 1-27, 2-2;

Цветочная, 161;

Цигейковая, 19-65, 24-26;

Черноморская, 31-59, 36-64;

Шевченко, 27-47;

Щорса, 7-23;

Янковского, 178, 171-181, 176-182;

Яснополянская, 34;

1-я линия ПРК, 209-229, 228-250;

3-я линия ПРК, 68;

4-я линия ПРК, 77-113, 86-118;

5-я линия ПРК, 82, 75-101, 82-82;

1-й Кузнечный зарой, 33-93;

2-й Кузнечный зарой, 1-25, 2-26, 22-36, 27-39, 53-63, 64-100;

3-й Кузнечный зарой, 20-44, 21-49, 29-31, 100-100;

60 лет Победы, 17-29, 18-30;

поселок Пашковский:

2 отделение, 1-1;

4 отделение, 14-14;

4 отделение, 14-14; Почтовое отделение, 27.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Космоса, 1-15, 2-10;

Крайняя, 1-7;

Красных Партизан, 1/4;

Мирный проезд, 14/5, 14-14;

Нагорная, 3-7, 11-25, 25-31;

Нагорный проезд, 2-6, 3-5;

Ровная, 1-13;

Советская, 1, 2-12, 15, 2, 2/4, 3, 4;

Черепичная, 1-25, 4-22, 26-40, 27-33, 37-43, 24, 40/1.

Уточнить полный список адресов, где планируются отключения, можно по ссылке, дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также 26 и 27 ноября с 23:00 до 6:00 из-за плановых работ отключат водоснабжение на улицах:

Клиническая, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10/1, 12, 13, 14, 14/1, 19, 19/1, 21;

Гражданская, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/2, 9, 16, 17, 18, 19;

Выставочная, 5;

Садовая, 216, 214, 220, 222, 223, 245;

Механическая, 3, 4, 5, 6, 6/1,7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Юннатов, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33.

Воды также не будет на улицах Серова от Садовой до Колхозной, Механической от Серова до Клинической, Радищева от Серова до МОПР, Украинской от Радищева до Садовой, Новосадовом проезде от Украинской до МОПР.

Дополнительная информация доступна по телефонам: 220-28-38, 217-03-33 («Краснодар Водоканал»), сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/часэлектроэнергии.

Подпишись, здесь всегда интересно.