В ЕДДС Краснодара рассказали, где 24 ноября планово отключат свет и воду

Общество
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 24 ноября планово отключат свет и воду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В понедельник в разных частях краевого центра запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • 40 лет Победы, 29/1;
  • 9 Января, 6-12, 3-9, 4-16, 25-39;
  • Аграрная, 20-34;
  • Атамана Бабича, 1-11, 12-16;
  • Александровская, 2-22, 25-37;
  • 2-й Адыгейский пер., 20-32;
  • Болотникова, 2-14, 5-13, 13-23, 16-24;
  • 1-й пр. Болотникова, 1-7;
  • 2-й пр. Болотникова, 2-10, 13, 17;
  • Братьев Черников, 31-55, 38-50, 42;
  • Брюховецкая, 1-31, 2-32;
  • Букетная, 27, 27-31, 31;
  • Букетный пр., 1-11, 3/1;
  • Бигдая, 1-7, 2-10, 14-20;
  • Войсковая, 14;
  • Воронежский бугор, 3-21, 20-36;
  • Воронежский пр., 5;
  • Воронежская, 13-29, 14-30, 15, 31;
  • Геодезическая, 12-18, 25-31, 28, 30-36, 33-41, 43, 45-47, 49-53;
  • Демидовская, 21-37, 22-36, 42, 43-49;
  • Дзержинского, 121, 121/5;
  • Домбайская, 17-39, 31, 35-39, 47-51;
  • Драгунская, 24-28, 31-37;
  • Драгунский пр., 2-20, 1-19;
  • Елисейская, 2-20, 17, 30, 46-50;
  • Западно-Кругликовская, 1-13, 2-2, 2-14, 16-16, 17-31, 22-32;
  • Исакиевская, 17-31, 20-40;
  • Канеловская, 1-15, 2-14.

Также с 9:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:

  • Каретный пер., 1-19, 2-22, 22;
  • Керченская, 2-6;
  • Ключевая, 11, 13-69, 20-52, 63;
  • Ковалева, 18, 22, 42;
  • Кущевская, 1-5, 1-13, 2-14;
  • Лучезарная, 2-2, 5-13, 15-33, 25, 26, 27-30, 34-44, 46-48, 50-52;
  • Михайловская, 1-7, 2-6, 2/1;
  • Мурманская, 1-9, 2-16, 13-29, 18-34;
  • Муромская, 1-23, 2-22;
  • Николаевская, 3-21, 2-10, 14-22;
  • Новаторов, 1;
  • Оренбургская, 25, 25-25, 31-35, 43-47, 49-51;
  • Переяславская, 53-79, 54-72;
  • Пионерский пр., 2-12;
  • Пионерская, 22-34, 25-35;
  • Пластуновская, 1-13, 2-12;
  • Понтийская, 1, 1-15, 15-31;
  • Производственная, 2/1;
  • Профсоюзная, 7-13, 10-14, 20;
  • Рашпилевская, 347;
  • Романовская, 7, 12-30, 15-25;
  • Россинского, 52-64;
  • Российская, 64;
  • Соборная, 24, 36;
  • Становая, 25;
  • Североморская, 1-13, 2-2, 2-14, 15-33, 18-32;
  • Семигорская, 40-44, 46-54;
  • Таманская, 1-51, 2-48;
  • Тарасовская, 2-8;
  • Тепличная, 82;
  • Тургенева, 119, 162, 164, 166/1, 172/1, 174, 225;
  • Уланская, 21, 26-34, 35, 37-57, 46-52;
  • Уральская, 145, 145/1;
  • Цветочная, 1-9, 2-10;
  • пер. Чудный, 1-25, 2-14, 19, 23, 25;
  • Щербиновская, 1-13, 2-12;
  • Юрьевская, 17-23;
  • Яна Полуяна, 21, 22, 31, 33.

С 13:00 до 17:00 не будет электричества по адресам:

  • 40 лет Победы, 29/1;
  • Гагарина, 2, 8-9, 10-16, 11, 13-19, 27-33;
  • Гоголя, 67-77;
  • Демченко, 60-62, 101-105, 107;
  • Зоотехническая;
  • Комсомольская, 132-136, 138-142, 155-161, 163-173;
  • Московская, 65;
  • пер. Новый, 58-60;
  • Первомайская, 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2;
  • Почтовая, 229;
  • пер. Садовый, 1-7, 2-8;
  • Светлая, 2-2, 5-13, 10-11, 11/1, 17-21;
  • Старокорсунская, 2-38, 3-35;
  • Суворовский, 1-17, 2-8;
  • Суворова, 1-25, 2-2, 4-10, 12-38, 25-27, 29-55;
  • Фадеева, 156-184, 158, 162-210, 186/2, 212, 214.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» —«Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 не будет света у жителей улицы Буденного, 129. С 13:00 до 17:00 электричество отключат в поселке Знаменском по адресам: Гагарина, 6 к.1, 2, 3, 4, 5, 6.

Дополнительная информация — по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

С 9:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения у абонентов по адресам:

  • Воронежская, 31, 39, 40, 42 (котельная и жилой дом), 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/час электроэнергии.

