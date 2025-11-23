В ЕДДС Краснодара рассказали, где 24 ноября планово отключат свет и воду

В понедельник в разных частях краевого центра запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

40 лет Победы, 29/1;

9 Января, 6-12, 3-9, 4-16, 25-39;

Аграрная, 20-34;

Атамана Бабича, 1-11, 12-16;

Александровская, 2-22, 25-37;

2-й Адыгейский пер., 20-32;

Болотникова, 2-14, 5-13, 13-23, 16-24;

1-й пр. Болотникова, 1-7;

2-й пр. Болотникова, 2-10, 13, 17;

Братьев Черников, 31-55, 38-50, 42;

Брюховецкая, 1-31, 2-32;

Букетная, 27, 27-31, 31;

Букетный пр., 1-11, 3/1;

Бигдая, 1-7, 2-10, 14-20;

Войсковая, 14;

Воронежский бугор, 3-21, 20-36;

Воронежский пр., 5;

Воронежская, 13-29, 14-30, 15, 31;

Геодезическая, 12-18, 25-31, 28, 30-36, 33-41, 43, 45-47, 49-53;

Демидовская, 21-37, 22-36, 42, 43-49;

Дзержинского, 121, 121/5;

Домбайская, 17-39, 31, 35-39, 47-51;

Драгунская, 24-28, 31-37;

Драгунский пр., 2-20, 1-19;

Елисейская, 2-20, 17, 30, 46-50;

Западно-Кругликовская, 1-13, 2-2, 2-14, 16-16, 17-31, 22-32;

Исакиевская, 17-31, 20-40;

Канеловская, 1-15, 2-14.

Также с 9:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам:

Каретный пер., 1-19, 2-22, 22;

Керченская, 2-6;

Ключевая, 11, 13-69, 20-52, 63;

Ковалева, 18, 22, 42;

Кущевская, 1-5, 1-13, 2-14;

Лучезарная, 2-2, 5-13, 15-33, 25, 26, 27-30, 34-44, 46-48, 50-52;

Михайловская, 1-7, 2-6, 2/1;

Мурманская, 1-9, 2-16, 13-29, 18-34;

Муромская, 1-23, 2-22;

Николаевская, 3-21, 2-10, 14-22;

Новаторов, 1;

Оренбургская, 25, 25-25, 31-35, 43-47, 49-51;

Переяславская, 53-79, 54-72;

Пионерский пр., 2-12;

Пионерская, 22-34, 25-35;

Пластуновская, 1-13, 2-12;

Понтийская, 1, 1-15, 15-31;

Производственная, 2/1;

Профсоюзная, 7-13, 10-14, 20;

Рашпилевская, 347;

Романовская, 7, 12-30, 15-25;

Россинского, 52-64;

Российская, 64;

Соборная, 24, 36;

Становая, 25;

Североморская, 1-13, 2-2, 2-14, 15-33, 18-32;

Семигорская, 40-44, 46-54;

Таманская, 1-51, 2-48;

Тарасовская, 2-8;

Тепличная, 82;

Тургенева, 119, 162, 164, 166/1, 172/1, 174, 225;

Уланская, 21, 26-34, 35, 37-57, 46-52;

Уральская, 145, 145/1;

Цветочная, 1-9, 2-10;

пер. Чудный, 1-25, 2-14, 19, 23, 25;

Щербиновская, 1-13, 2-12;

Юрьевская, 17-23;

Яна Полуяна, 21, 22, 31, 33.

С 13:00 до 17:00 не будет электричества по адресам:

40 лет Победы, 29/1;

Гагарина, 2, 8-9, 10-16, 11, 13-19, 27-33;

Гоголя, 67-77;

Демченко, 60-62, 101-105, 107;

Зоотехническая;

Комсомольская, 132-136, 138-142, 155-161, 163-173;

Московская, 65;

пер. Новый, 58-60;

Первомайская, 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2;

Почтовая, 229;

пер. Садовый, 1-7, 2-8;

Светлая, 2-2, 5-13, 10-11, 11/1, 17-21;

Старокорсунская, 2-38, 3-35;

Суворовский, 1-17, 2-8;

Суворова, 1-25, 2-2, 4-10, 12-38, 25-27, 29-55;

Фадеева, 156-184, 158, 162-210, 186/2, 212, 214.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» —«Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 не будет света у жителей улицы Буденного, 129. С 13:00 до 17:00 электричество отключат в поселке Знаменском по адресам: Гагарина, 6 к.1, 2, 3, 4, 5, 6.

Дополнительная информация — по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

С 9:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения у абонентов по адресам:

Воронежская, 31, 39, 40, 42 (котельная и жилой дом), 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

