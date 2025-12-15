В ЕДДС Краснодара рассказали, где 16 декабря отключат свет и воду
Во вторник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.
С 9:00 до 12:00 не будет электричества на проспекте Чекистов, 31, 31/3.
С 9:00 до 17:00 отключат свет по адресам:
- 1-я Инженерная, 31-37;
- 1-я Линия, 110-118, 120-138, 142-158, 154, 157-163, 174-190, 185-187, 189-207;
- проезд 1-й Линии, 1-22, 40;
- 2-я Инженерная, 16-27;
- 2-я Линия, 55-75, 174-190;
- 2-й Линии проезд, 1-38;
- 3-я Линия, 2-10;
- проезд 3-й Линии, 1-22;
- 4-я Линия, 4;
- Авиационная, 26-48;
- Академическая, 27-36;
- Азовская, 3, 13, 20;
- Антоновская, 1-41, 2-48;
- Бабушкина, 19-34;
- Базарный переулок, 1-33;
- Береговая, 3/2, 9, 11, 15, 108-126, 132;
- Вешняя, 17-23, 18-32;
- Виноградная, 20-34;
- Вокзальная, 45-45;
- Володарского, 4, 4/1;
- Выездная, 30-36, 38-50;
- Гагарина, 1-44;
- Городская, 1;
- Горогороды 3-й квартал, 9-13;
- Дружная, 1-27;
- Дружный переулок, 1-8;
- Евдокимовская, 139;
- Жукова Георгия, 2-48;
- Затонная, 26-43;
- Защитников Отечества, 2-6;
- Калужская, 21;
- 1-й проезд Короленко, 3;
- Клиническая, 2-2, 7;
- Колхозная, 19-60;
- Краснодонская, 94-153, 150, 157-165;
- Краснодонский проспект, 109-142;
- Красных Партизан, 8-18, 245-269, 249;
- Кругликовскаям 24-46;
- Кругликовский проспект, 1-3;
- Крупской, 2;
- Кубанская, 82-129;
- Лавочкина, 2-38;
- Лавровая, 1-14, 2-14;
- Лазурная, 1-26, 6-26, 9-21;
- Липецкая, 1-13, 2-14;
- Масличная, 1-15, 2-12;
- Матросова, 111;
- Мачуги, 106-180;
- Механическая, 6-27;
- Первомайская, 1-37;
- Победителейм 1-25;
- Побережный переулок, 9;
- Подсолнечная:, 15-154
- Почтовая, 160-166;
- Российская, 257-566, 259/2, 259/3, 269/6, 269/11, 420-464, 440, 446, 462-506, 484, 484/1, 496-496, 508-566, 554;
- Седина, 41-51;
- Симонова, 1-13;
- Сосновая, 80;
- Стабильная, 44;
- Ставропольская, 181, 248, 250, 252, 252/3, 254, 268, 268/2;
- Старокубанская, 121;
- Стасова, 1-35;
- 1-й проезд Стасова, 55-88, 76-88;
- Темрюкская, 8-12,;
- Топольковый переулок, 502;
- Угловая 17-37;
- Урицкого, 257;
- Фадеева, 74-151;
- Щорса, 3/А;
- Энтузиастов, 27-45.
Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.
С 08:00 до 17:00 не будет электричества на улице 1-й Сахалинский проезд, 1
С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию по адресам Есенина, 108/2, Мусоргского, 3, 6/1, 9, 11. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.
С 23:00 16 декабря до 06:00 17 декабря будет отключено водоснабжение у абонентов по адресам:
- Красная, 56;
- Гимназическая, 38, 40, 40/1, 71, 79;
- Красноармейская, 39, 43, 50, 52, 54, 58, 58/1, 60;
- Коммунаров, 57;
- Ленина, 53.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
