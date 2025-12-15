Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 16 декабря отключат свет и воду

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во вторник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

С 9:00 до 12:00 не будет электричества на проспекте Чекистов, 31, 31/3.

С 9:00 до 17:00 отключат свет по адресам:

  • 1-я Инженерная, 31-37;
  • 1-я Линия, 110-118, 120-138, 142-158, 154, 157-163, 174-190, 185-187, 189-207;
  • проезд 1-й Линии, 1-22, 40;
  • 2-я Инженерная, 16-27;
  • 2-я Линия, 55-75, 174-190;
  • 2-й Линии проезд, 1-38;
  • 3-я Линия, 2-10;
  • проезд 3-й Линии, 1-22;
  • 4-я Линия, 4;
  • Авиационная, 26-48;
  • Академическая, 27-36;
  • Азовская, 3, 13, 20;
  • Антоновская, 1-41, 2-48;
  • Бабушкина, 19-34;
  • Базарный переулок, 1-33;
  • Береговая, 3/2, 9, 11, 15, 108-126, 132;
  • Вешняя, 17-23, 18-32;
  • Виноградная, 20-34;
  • Вокзальная, 45-45;
  • Володарского, 4, 4/1;
  • Выездная, 30-36, 38-50;
  • Гагарина, 1-44;
  • Городская, 1;
  • Горогороды 3-й квартал, 9-13;
  • Дружная, 1-27;
  • Дружный переулок, 1-8;
  • Евдокимовская, 139;
  • Жукова Георгия, 2-48;
  • Затонная, 26-43;
  • Защитников Отечества, 2-6;
  • Калужская, 21;
  • 1-й проезд Короленко, 3;
  • Клиническая, 2-2, 7;
  • Колхозная, 19-60;
  • Краснодонская, 94-153, 150, 157-165;
  • Краснодонский проспект, 109-142;
  • Красных Партизан, 8-18, 245-269, 249;
  • Кругликовскаям 24-46;
  • Кругликовский проспект, 1-3;
  • Крупской, 2;
  • Кубанская, 82-129;
  • Лавочкина, 2-38;
  • Лавровая, 1-14, 2-14;
  • Лазурная, 1-26, 6-26, 9-21;
  • Липецкая, 1-13, 2-14;
  • Масличная, 1-15, 2-12;
  • Матросова, 111;
  • Мачуги, 106-180;
  • Механическая, 6-27;
  • Первомайская, 1-37;
  • Победителейм 1-25;
  • Побережный переулок, 9;
  • Подсолнечная:, 15-154
  • Почтовая, 160-166;
  • Российская, 257-566, 259/2, 259/3, 269/6, 269/11, 420-464, 440, 446, 462-506, 484, 484/1, 496-496, 508-566, 554;
  • Седина, 41-51;
  • Симонова, 1-13;
  • Сосновая, 80;
  • Стабильная, 44;
  • Ставропольская, 181, 248, 250, 252, 252/3, 254, 268, 268/2;
  • Старокубанская, 121;
  • Стасова, 1-35;
  • 1-й проезд Стасова, 55-88, 76-88;
  • Темрюкская, 8-12,;
  • Топольковый переулок, 502;
  • Угловая 17-37;
  • Урицкого, 257;
  • Фадеева, 74-151;
  • Щорса, 3/А;
  • Энтузиастов, 27-45.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.

С 08:00 до 17:00 не будет электричества на улице 1-й Сахалинский проезд, 1

С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию по адресам Есенина, 108/2, Мусоргского, 3, 6/1, 9, 11. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.

С 23:00 16 декабря до 06:00 17 декабря будет отключено водоснабжение у абонентов по адресам:

  • Красная, 56;
  • Гимназическая, 38, 40, 40/1, 71, 79;
  • Красноармейская, 39, 43, 50, 52, 54, 58, 58/1, 60;
  • Коммунаров, 57;
  • Ленина, 53.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/час электроэнергии.

