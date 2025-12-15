В ЕДДС Краснодара рассказали, где 16 декабря отключат свет и воду

Во вторник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

С 9:00 до 12:00 не будет электричества на проспекте Чекистов, 31, 31/3.

С 9:00 до 17:00 отключат свет по адресам:

1-я Инженерная, 31-37;

1-я Линия, 110-118, 120-138, 142-158, 154, 157-163, 174-190, 185-187, 189-207;

проезд 1-й Линии, 1-22, 40;

2-я Инженерная, 16-27;

2-я Линия, 55-75, 174-190;

2-й Линии проезд, 1-38;

3-я Линия, 2-10;

проезд 3-й Линии, 1-22;

4-я Линия, 4;

Авиационная, 26-48;

Академическая, 27-36;

Азовская, 3, 13, 20;

Антоновская, 1-41, 2-48;

Бабушкина, 19-34;

Базарный переулок, 1-33;

Береговая, 3/2, 9, 11, 15, 108-126, 132;

Вешняя, 17-23, 18-32;

Виноградная, 20-34;

Вокзальная, 45-45;

Володарского, 4, 4/1;

Выездная, 30-36, 38-50;

Гагарина, 1-44;

Городская, 1;

Горогороды 3-й квартал, 9-13;

Дружная, 1-27;

Дружный переулок, 1-8;

Евдокимовская, 139;

Жукова Георгия, 2-48;

Затонная, 26-43;

Защитников Отечества, 2-6;

Калужская, 21;

1-й проезд Короленко, 3;

Клиническая, 2-2, 7;

Колхозная, 19-60;

Краснодонская, 94-153, 150, 157-165;

Краснодонский проспект, 109-142;

Красных Партизан, 8-18, 245-269, 249;

Кругликовскаям 24-46;

Кругликовский проспект, 1-3;

Крупской, 2;

Кубанская, 82-129;

Лавочкина, 2-38;

Лавровая, 1-14, 2-14;

Лазурная, 1-26, 6-26, 9-21;

Липецкая, 1-13, 2-14;

Масличная, 1-15, 2-12;

Матросова, 111;

Мачуги, 106-180;

Механическая, 6-27;

Первомайская, 1-37;

Победителейм 1-25;

Побережный переулок, 9;

Подсолнечная:, 15-154

Почтовая, 160-166;

Российская, 257-566, 259/2, 259/3, 269/6, 269/11, 420-464, 440, 446, 462-506, 484, 484/1, 496-496, 508-566, 554;

Седина, 41-51;

Симонова, 1-13;

Сосновая, 80;

Стабильная, 44;

Ставропольская, 181, 248, 250, 252, 252/3, 254, 268, 268/2;

Старокубанская, 121;

Стасова, 1-35;

1-й проезд Стасова , 55-88, 76-88;

55-88, 76-88; Темрюкская, 8-12,;

Топольковый переулок, 502;

Угловая 17-37;

Урицкого, 257;

Фадеева, 74-151;

Щорса, 3/А;

Энтузиастов, 27-45.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.

С 08:00 до 17:00 не будет электричества на улице 1-й Сахалинский проезд, 1

С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию по адресам Есенина, 108/2, Мусоргского, 3, 6/1, 9, 11. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон» 8-800-777-07-31.

С 23:00 16 декабря до 06:00 17 декабря будет отключено водоснабжение у абонентов по адресам:

Красная, 56;

Гимназическая, 38, 40, 40/1, 71, 79;

Красноармейская, 39, 43, 50, 52, 54, 58, 58/1, 60;

Коммунаров, 57;

Ленина, 53.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

