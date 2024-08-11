В ДТП с проездом на красный свет погибла 19-летняя девушка в Кавказском районе

В ночь с 10 на 11 августа 2024 года на федеральной автотрассе «Кавказ» 58-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Hyundai Creta», проезжая через перекресток, игнорировала красный сигнал светофора, врезалась в машину «Toyota Corona».

Трагедия произошла на автодороге в Кавказском районе Краснодарского края.

В результате ДТП от тяжелых травм, несовместимых с жизнью, до приезда скорой помощи скончалась19 летняя пассажирка японского автомобиля. Кроме того, в результате аварии ранения такж получили также два пассажира и водитель «Toyota Corona».

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщили «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

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