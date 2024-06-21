В Доме журналистики Краснодара открыли фотовыставку военных корреспондентов

В краснодарском Доме журналистики 21 июня открылась выставка фотокорреспондентов снимавших в зоне СВО.

Гостям представлены 48 работ 11 фотографов: 19 кадров удостоены премии имени Бориса Максудова. Там есть и снимки военкора Никиты Цицаги, погибшего 16 июня.

«Сложности больше моральные. Потому что мы, хоть и профессионалы, но — все люди. Мы все переживали то, что переживал этот город, и эти люди в городе», — поделился военный корреспондент Сергей Венявский.

Посетителям выставке могли пообщаться с фотокорреспондентами, узнать лично от них о специфике работы «за ленточкой», задать им вопросы и примерить снаряжение.