В Динском районе завершился Кубок губернатора по конному спорту в дисциплине конкур

Видео канала «Кубань 24»

Эти соревнования — традиционные, проходят с 2004 года. Перед выполнением программы с маршрутом работали курс-дизайнеры. Для каждой категории участника маршрут свой.

«Для молодых лошадей это более плавные линии, для взрослых участников — более сложные связки. Для детей — то, что должно развивать их в дальнейшем. То есть какие-то технические связки, которые дают им в дальнейшем расти», — сказала курс-дизайнер Ольга Фадеева.

Кубок губернатора Краснодарского края — соревнования открытые. В этом году за медали турнира сражались 72 спортивные пары. В гости к кубанским всадникам приехали представители Воронежской и Ростовской областей, Ставропольского края и республики Крым. Многие выходили на дистанцию несколько раз с разными лошадьми. На маршруте, в котором лошади преодолевали барьеры высотой 100 см, лучшим стал Антон Закревский из Тихорецкого района. Победу он одержал с жеребцом по кличке Рефлекс.

«В лошади, особенно в Рефлексе, я был уверен. Он просто солнце, золото. У него очень мягкий галоп. На нем сидишь, как будто на волнах качаешься», — рассказал победитель Кубка губернатора Краснодарского края по конному спорту Антон Закревский.

Сильнейшие спортивные пары Кубка губернатора на этой неделе представят регион на всероссийских соревнованиях по конкуру в Таганроге. Пройдет турнир с 29 сентября по 2 октября.

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