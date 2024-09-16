В Динском районе впервые провели «МотоБиатлон» с полосой препятствий

Нововеличковское хуторское казачье общество совместно с байкерским клубом «Ночные волки» организовали соревнования, участники которых должны были ездить на мотоциклах, бегать и стрелять. Как это было, узнала корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

Владимир Синцов и его друг Сергей ездят на таких мотоциклах уже около 10 лет. Но в мотобиатлоне участвуют впервые. Маршрут оказался не самым простым.

«Тяжелый маршрут. На поворотах непривычно совсем. Другая езда получается», — делится участник соревнования Владимир Синцов.

Двухколесный маневренный транспорт оказался незаменим для казаков в зоне СВО, и такие испытания они проходят каждый день. Чтобы участники соревнования прочувствовали всю сложность, условия постарались приблизить к военно-полевым.

Казак Алексей Конарев — один из участников соревнований. Стрелять он умеет — научили в армии, и в вождении мотоциклов не новичок.

«Ездили мы еще с детства на дедовских мотоциклах. И так, соответственно, все пошло-поехало. То есть пошла страсть к мотоциклам», — рассказывает Конарев.

Учить ездить на мотоцикле казаку ранее не приходилось.

«Любого желающего участники соревнования могут научить ездить на мотобайках. У меня пока получается сомнительно. Вообще маршрут у участников соревнования такой: здесь они оставляют байк, потом — пробегают. На них при этом тяжеленный жилет», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Дарья Остапец.

Весит жилет около 30 кг. С такой экипировкой и пневматическим оружием наперевес участники добегают до позиции, стреляют стоя и лежа — дается пять выстрелов на дистанции 30 м. Один промах — один штрафной круг.

Самым быстрым в этом состязании оказался Владимир Синцов, а второе место занял Алексей Конарев.

Такое мероприятие Нововеличковское хуторское казачье общество проводит впервые.

«Проводим все совместно с клубом «Ночные волки» Южного Федерального округа. Они лучше разбираются в мотоциклах и какие нужны классы. Тем более, я знаю, они приобрели некоторые средства, приобрели мотоциклы», — рассказывает Нововеличковского хуторского казачьего общества Александр Мосягин.

«Приобрели мотоциклы Эндуро. Они отправятся в зону СВО под Бахмут в подразделение Александра Невского. Мы их покрасили, закамуфлировали, помогли в данном мероприятии, организовали полосу препятствий», — добавляет волонтер, член мотоклуба «Ночные волки» Михаил Негодайло.

В завершение соревнований всех гостей и участников угостили полевой кашей, шашлыком и ароматным чаем.