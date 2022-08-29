В Динском районе строительство корпуса школы на 400 мест завершат к концу года
Общество
29.08.2022 12:17
Учебный корпус в станице Динской возводят на территории школы № 3 по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Готовность объекта составляет 42%.
Площадь трехэтажного учебного блока на 400 мест составит почти 7 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируют в конце текущего года.
В настоящее время в здании устанавливают кровлю, выполняют отделочные работы, стяжку пола. Завершается обустройство вентиляции в цокольном этаже. На стройплощадке работают 84 специалиста и пять единиц техники.
В Краснодарском крае 1 сентября откроются восемь учебных заведений. До конца года на Кубани построят девять школ, а до конца 2024 года — еще 29, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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