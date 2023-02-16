В Динском районе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Общество
16.02.2023 16:17
Соответствующее постановление 15 февраля подписал и. о. главы Динского района Юрий Клесов.
Режим «Повышенная готовность» на территории Динского района ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Он будет действовать до 9:00 22 февраля.
Сейчас в муниципалитете 30 человек и 48 единиц техники находятся в постоянной готовности ликвидировать снежные заносы и гололед на дорогах, а также локальные подтопления, сообщает пресс-служба администрации Динского района.
Читайте также: режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за дождя и снегопада. Он будет действовать с 14 по 17 февраля. Постановление об этом подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75