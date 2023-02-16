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В Динском районе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-iz-za-nepogody-vveli-rezhim-povyshennoj-gotovnosti
В Динском районе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Фото пресс-службы администрации Динского района

Соответствующее постановление 15 февраля подписал и. о. главы Динского района Юрий Клесов.

Режим «Повышенная готовность» на территории Динского района ввели из-за неблагоприятных погодных условий. Он будет действовать до 9:00 22 февраля.

Сейчас в муниципалитете 30 человек и 48 единиц техники находятся в постоянной готовности ликвидировать снежные заносы и гололед на дорогах, а также локальные подтопления, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Читайте также: режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за дождя и снегопада. Он будет действовать с 14 по 17 февраля. Постановление об этом подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

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