В Динском районе из открытой машины жителя Москвы украли сумку с 600 тыс. рублей

В полицию станицы Пластуновской Динского района обратился житель Москвы с заявлением о краже.

Мужчина рассказал, что из его машины, припаркованной на стоянке около отеля, пропала сумка. В ней было 600 тыс. рублей.

В автомобиле обнаружили отпечатки пальцев, которые принадлежат 55-летнему ранее судимому жителю поселка Яблоновского. Подозреваемого задержали в съемной квартире в Адыгее.

Выяснили, что злоумышленник проходил мимо машины и заметил в ней сумку. Он забрал ее через незапертую водительскую дверь и скрылся. Украденные деньги мужчина потратил по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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