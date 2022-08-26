В Дендропарке Новороссийска родились шесть детенышей средиземноморской черепахи
Общество
26.08.2022 12:58
Рептилии размером со спичечный коробок вылупились из кладки, которую самка сделала 2 июня.
После этого их решили выпустить в дикую природу недалеко от поселка Мысхако. Здесь у них больше шансов выжить, так как в парке собаки на выгуле представляют опасность для черепашат.
Посетители парка могли забрать черепах себе в качестве домашнего питомца, однако неизвестно, устроят ли такие хозяева подходящие условия для жизни экзотического животного.
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