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В День знаний КубГУ посетил депутат Госдумы Леонид Слуцкий

Политика
01.09.2022 12:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-znanij-kubgu-posetil-deputat-gosdumy-leonid-slutskij
В День знаний КубГУ посетил депутат Госдумы Леонид Слуцкий

Политик 1 сентября приехал в Кубанский государственный университет. Ректор Михаил Астапов провел Леониду Слуцкому экскурсию по вузу, после чего состоялась встреча со студентами и педагогическим составом.

Слуцкий поздравил обучающихся с началом учебного года, восхитившись современным поколением.

«У вас классный задор, вы не позволяете себя «развести», обмануть. У вас своя позиция, и только такая молодежь обеспечит великое будущее великой России. Позвольте пожелать всей молодежи Кубанского государственного университета в вашем лице здоровья, удачи и, конечно, любви», — сказал Леонид Слуцкий в своем обращении к студентам КубГУ.

Леонид Слуцкий познакомился с историей вуза, его зданиями, спортивными наградами студентов. Он отметил, что такой подход к досугу позволяет не только обучать, но и гармонично развивать будущих специалистов.

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