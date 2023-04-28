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В День Весны и Труда в Краснодарском крае организуют свыше 40 спортивных мероприятий

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-vesny-i-truda-v-krasnodarskom-krae-organizuyut-svyshe-40-sportivnyh-meropriyatij
В День Весны и Труда в Краснодарском крае организуют свыше 40 спортивных мероприятий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани к 1 мая запланировали турниры по игровым видам спорта, по настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам, перетягиванию каната и самбо. Кроме того, откроются площадки для выполнения нормативов ГТО.

Спортивные мероприятия, в которых смогут приять участие все желающие, запланировали во всех городах и районах края.

В селе Эсто-Садок в Сочи 1 мая стартует многодневная велогонка «3 горы». Также на курорте в отеле «Жемчужина» проведут чемпионат и первенство России по шахматам среди мужчин и женщин.

В Краснодаре в спортшколе «Академия футбола» 29 мая организуют краевые соревнования по футболу среди юношей до 18 лет.

Подробная афиша спортивных мероприятий ко Дню Весны и Труда размещена на сайте министерства физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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