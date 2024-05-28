В день рождения «Сочи Парка» выступят «Иванушки International» и Хабиб

Тематический парк развлечений в Сириусе 1 и 2 июня проведет грандиозный фестиваль, посвященный своему десятилетию.

В официальный день рождения, 1 июня, на главной сцене выступит Хабиб. А еще гостей ждет розыгрыш призов во главе со звездными ведущими — блогером Романом Каграмановым и чемпионами мира по фигурному катанию Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. В финале праздничного дня – грандиозный фейерверк.

Музыкальная эстафета 2 июня перейдет «Иванушкам International», вести шоу продолжит Роман Каграманов.

Напомним, юбилейные события в «Сочи Парке» начались 1 мая с появления нового экстремального аттракциона «Соловей-разбойник» и показов шоу от 10 лучших цирков мира. Впереди парк ждет еще несколько важных премьер: 6 июня начнется Пушкинская неделя, в заключительный день которой – 12 июня – откроется семейный аттракцион «Богатырская застава» и стартуют гастроли ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Подробное расписание на сайте sochipark.ru.